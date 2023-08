MotoGP GP Gran Bretagna 2023, zero punti per Bezzecchi: caduta pesante in ottica Mondiale

Dopo il secondo posto nella sprint race, Marco Bezzecchi getta via punti pesanti in ottica Mondiale nella gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2023 d MotoGP. Il pilota della Ducati del Team Mooney VR46, infatti, nel tentativo di inseguire il leader della corsa Francesco Bagnaia, ha commesso un grave errore che gli è costato la caduta e, di conseguenza, un pesantissimo zero. Ora il campione del mondo in carica ha la possibilità di tornare ad incrementare il proprio vantaggio nella classifica iridata.