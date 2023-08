Cottafava/Nicolai-Ahman/Hellvig oggi in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale Europei beach volley Vienna 2023

Tutto pronto per Cottafava/Nicolai-Ahman/Hellvig, semifinale degli Europei di Vienna 2023 di beach volley. Gli azzurri Samuele Cottafava e Paolo Nicolai, dopo aver battuto gli olandesi Immers/van de Velde, tornano sulla sabbia per provare a conquistare una medaglia. Dall’altra parte della rete c’è la coppia svedese composta da David Ahman e Jonatan Hellvig, che ai quarti hanno superato i tedeschi Ehlers/Wickler. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 14.15 di domenica 6 agosto alla Danube Insel di Vienna, in Austria. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Cottafava/Nicolai-Ahman/Hellvig degli Europei di beach volley di Vienna 2023.

STREAMING E TV – La semifinale Cottafava/Nicolai-Ahman/Hellvig degli Europei di Vienna 2023 sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. Inoltre, come le altre sfide della rassegna continentale, sarà disponibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma della CEV Eurovolley.tv e sul canale YouTube European Volleyball. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.