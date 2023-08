MotoGP GP Gran Bretagna 2023, Bagnaia: “Felice di ripartire da qui, adoro il tracciato”

Il campione del mondo in carica di MotoGP, Francesco Bagnaia, alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, ha commentato l’imminente ritorno in pista dopo la lunga pausa estiva: “Le vacanze sono andate bene, ero concentrato nel ritrovare giuste sensazioni sulla caviglia. Sono felice di ricominciare qui, è una pista che piace a tutti. Adoro il tracciato, è una pista storica. All’inizio l’anno scorso avevamo avuto difficoltà, poi siamo stati competitivi in gara. Il meteo non sembra ottimo, speriamo non ci siano condizioni miste”.

“Le ultime tre gare sono state ottime, a parte a Le Mans con l’incidente con Vinales. Siamo riusciti a trovare la giusta costanza. In Germania e ad Assen abbiamo lavorato bene nel weekend. Dobbiamo continuare così, concentrati gara dopo gara”, ha concluso Bagnaia.