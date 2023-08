Zenga: “Lukaku alla Juventus? L’Inter sa sopravvivere agli addii”

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Walter Zenga ha risposto a diverse domande, parlando prima del ritiro d Buffon e poi di Lukaku e del suo possibile sbarco a Torino. Zenga ha commentato l’addio al calcio di Buffon con queste parole: “Gli ho mandato un messaggio. Ci sentiremo. Una leggenda, non un portiere come gli altri: non so se il più grande di tutti i tempi, perché le classifiche le ritengo false, ma un uomo che ha segnato il calcio internazionale per ben 25 anni. Dunque, già oltre. Uno che vince il premio come miglior portiere al mondo per 5 volte è una leggenda. Ma se tra il primo e il quinto trofeo sono trascorsi 14 anni, dico 14 anni, allora vuol dire che siamo al Monumento. Lei pensi che io ho conquistato quel riconoscimento in tre occasioni, nell’89, nel ’ 90 e nel ’ 91. Tragga le conclusioni. L’atleta e anche il personaggio sono stati immensi”. L’ex portiere si è poi concentrato su Lukaku e il tanto chiacchierato avvicinamento alla Juventus: “Lukaku è un giocatore che andrebbe alla Juve. E poi l’Inter sopravvive agli addii: siamo andati via io, il Fenomeno, Mourinho, tanto per fare tre nomi, ed è sempre una grande“.