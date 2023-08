Si disputeranno a porte chiuse le due amichevoli in casa del Picerno, squadra di Serie C, per “Questioni di sicurezza e ordine pubblico”. A renderlo noto è l’ufficio stampa della società lucana, il provvedimento riguarda “gli allenamenti congiunti con la Nocerina (serie D) e la Juve Stabia (serie C), rispettivamente in calendario il 6 e 12 agosto allo stadio Curcio”.