MotoGP, GP Giappone 2023: griglia di partenza e risultati qualifiche, pole Martin davanti a Bagnaia

La griglia di partenza e i risultati delle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2023, quattordicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Motegi, a scattare davanti a tutti sarà Jorge Martin, che firma il miglior tempo davanti al nostro Pecco Bagnaia in quella che sta diventando sempre più una splendida corsa per il Mondiale. Prima fila che si chiude con la presenza della Red Bull di Miller. Seconda fila per altri due italiani: Marco Bezzecchi è quarto, mentre Fabio Di Giannantonio è sesto. Di seguito la griglia di partenza.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA

1. Martin J. Prima Pramac Racing

2. Bagnaia F. Ducati Lenovo Team

3. Miller J. Red Bull KTM Factory Racing

SECONDA FILA

4. Bezzecchi M. Mooney VR46 Team

5. Binder B. Red Bull KTM Factory Racing

6. Di Giannantonio F. Gresini Racing MotoGP

TERZA FILA

7. Marquez M. Repsol Honda

8. Vinales M. Aprilia Racing

9. Espargaro A. Aprilia Racing

QUARTA FILA

10. Zarco J. Prima Pramac Racing

11. Fernandez R. CryptoData RNF MotoGP Team

12. Espargaro P. Tech3 GASGAS Factory Racing

QUINTA FILA

13. Fernandez A. Tech3 GASGAS Factory Racing

14. Quartararo F. Monster Energy Yamaha

15. Mir J. Repsol Honda

SESTA FILA

16. Oliveira M. CryptoData RNF MotoGP Team

17. Morbidelli F. Monster Energy Yamaha

18. Nakagami T. LCR Honda

SETTIMA FILA

19. Crutchlow C. Yamalube RS4GP Racing Team

20. Rins A. LCR Honda

21. Pirro M. Ducati Lenovo Team