Moto3, GP Giappone 2023: griglia di partenza e risultati qualifiche, Masia ancora in pole

La griglia di partenza e i risultati delle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2023, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3. Sul circuito di Motegi, a scattare davanti a tutti sarà Jaume Masia, che conferma il suo splendido momento di forma. Niente da fare per Oncu, che deve accontentarsi della seconda piazza davanti al nostro bravissimo Matteo Bertelle in terza posizione. Seconda fila per Nepa. Di seguito la griglia di partenza.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA

1. Jaume Masia

2. Deniz Oncu

3. Matteo Bertelle

SECONDA FILA

4. Stefano Nepa

5. Ivan Ortola

6. Daniel Holgado

TERZA FILA

7. Collin Veijer

8. Ayumu Sasaki

9. David Munoz

QUARTA FILA

10. David Alonso

11. Diogo Moreira

12. Kaito Toba

QUINTA FILA

13. Ryusei Yamanaka

14. Taiyo Furusato

15. Joel Kelso

SESTA FILA

16. José Antonio Rueda

17. Tatsuki Suzuki

18. Riccardo Rossi

SETTIMA FILA

19. Xavier Artigas

20. David Almansa

21. Scott Ogden

OTTAVA FILA

22. Filippo Farioli

23. Syarifuddin Azman

24. Mario Aji

NONA FILA

25. Ana Carrasco

26. Lorenzo Fellon

27. Joshua Whatley