MotoGP GP Giappone 2023, Bezzecchi: “Tanta acqua in pista, flag to flag divertente”

Marco Bezzecchi ha parlato al termine del GP del Giappone 2023, quattordicesima tappa del Mondiale di MotoGP: “Quando siamo scesi in pista già sgocciolava un po’, non è stato facile. Inizialmente mi sono incespicato per non prendere Pecco, con la moto che mi è partita dietro e ho dovuto allungare un po’. Tuttavia ho sentito una botta quindi temo di aver toccato qualcuno; stesso discorso alla terza curva, è stato come un pungiball“. Il pilota italiano ha poi aggiunto a Sky Sport: “Quando ho cambiato la moto è ripartita un’altra gara. Si è trattato del primo flag to flag della mia vita, mi sono divertito“. Infine, sulla tanta pioggia in pista: “C’era davvero tanta acqua, quindi a meno che tu non sia primo fai grande fatica per via della scarsa visibilità. Marquez mi ha passato perché abbiamo avuto un problemino con il cupolino che mi ha penalizzato. Ma in fin dei conti la visibilità era pessima per tutti“.