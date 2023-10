Guardiola non ricorda il nome di Hwang e lo chiama ‘ragazzo coreano’: lui segna il gol vittoria contro il City

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Wolves, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola aveva elogiato le qualità degli avversari: “Sono forti specialmente in avanti con Neto, Cunha e il ragazzo coreano“. Immediatamente erano diventate virali le parole del tecnico catalano, che non ricordava il nome di Hwang e l’aveva definito appunto ‘ragazzo coreano’. Fatto sta che è stato proprio quest’ultimo, con il suo gol, a condannare il Manchester City alla prima sconfitta stagionale in Premier League. Una grande beffa per Guardiola, che d’ora in poi difficilmente dimenticherà il nome di Hwang.