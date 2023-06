MotoGP, Gp Germania: tre cadute per Marquez in qualifica, lo spagnolo attraversa la pista per correre ai box

Polemiche intorno a Marc Marquez, protagonista nel bene e nel male nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2023. Lo spagnolo della Honda è infatti caduto per ben tre volte a cavallo di Q1 e Q2, scatenando grandi polemiche soprattutto riguardo al primo episodio. Dopo essere caduto all’ultima curva prima del rettilineo, Marquez ha infatti attraversato la pista correndo per arrivare il prima possibile ai box così da poter riprendere l’altra moto e riuscire a strappare un tempo utile per la Q2. Un comportamento da molti ritenuto pericoloso e irresponsabile, ma che per il momento non ha trovato reazioni da parte della commisione gara.

Nella Q2 poi altre due cadute, un highside con botta alla gamba e poi la scivolata negli ultimi secondi prima della bandiera a scacchi. Insomma, per Marquez una prova di grande coraggio e resilienza ma anche tante incertezze e discussioni.