NBA, Antetokounmpo riceve la maglia autografata di Zlatan Ibrahimovic: “E’ il GOAT” (FOTO)

Scambio di complimenti tra Giannis Antetokounmpo e Zlatan Ibrahimovic, che ha fatto recapitare al campione NBA la sua maglia autografata. Nelle scorse settimane il fenomeno greco dei Milwaukee Bucks si era complimentato con Ibra al momento del suo ritiro, così lo svedese si è sdebitato. Antetokounmpo ha pubblicato tutto sui social con la sua foto insieme alla maglia che vede autografo e dedica personalizzata: “Quando sei in vacanza e il più grande di tutti i tempi ti manda la sua maglia”

La foto sui social

When you are on vacation and the GOAT send you a jersey!😁 pic.twitter.com/K0xUWRnR81

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 16, 2023