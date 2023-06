MotoGP GP Germania 2023, risultati e classifica FP2: Bezzecchi in testa, quarto Bagnaia

Il pilota del team Mooney VR46, Marco Bezzecchi, ha fatto segnare il miglior crono in 1.20.271 nella seconda sessione di prove libere di MotoGP del Gran Premio di Germania 2023. Alle sue spalle si piazzano la Ducati Pramac di Jorge Martin e l’Aprilia di Aleix Espargaro, mentre il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia su Ducati è quarto. Settimo tempo per Luca Marini, seguito da Enea Bastianini, mentre Fabio Di Giannatonio è dodicesimo, Franco Morbidelli diciassettesimo; attardato anche Marc Marquez, solo quattordicesimo. Ecco i risultati della seconda sessione di prove libere.

CLASSIFICA COMBINATA FP2 MOTO GP GP GERMANIA 2023