MotoGP GP Germania 2023, Marquez: “Ho incontrato vertici Honda, ora serve una reazione”

“Al Mugello ho incontrato i vertici della Honda, ma non è la prima riunione che facciamo. C’è stato un bel clima, però nel futuro prossimo dobbiamo vedere una forte reazione”. Lo ha detto il pilota della Honda, Marc Marquez, in conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gp di Germania di MotoGP: “Abbiamo ottimi piloti in Honda, dobbiamo fare qualcosa in più per lottare per le posizioni di vertice. Non sono preoccupato di farmi male, però è vero che quest’anno dobbiamo spingere tanto perché sto guidando bene e posso attaccare, anche se l’impressione è che io esageri. Al Mugello ero in pieno controllo della moto, potevo chiudere tra i primi 6, però sono caduto e non me l’aspettavo, ho perso l’anteriore. Io continuo a spingere, spero che la situazione cambi in futuro”.

E sulle parole di Lorenzo: “Jorge Lorenzo dice che in futuro correrò con Ducati oppure con Ktm? C’è anche l’Aprilia… Scherzi a parte, in MotoGP adesso il livello altissimo. I produttori europei stanno spingendo tanto, stanno sviluppando molto la moto, dobbiamo reagire sotto questo punto di vista, con un occhio al 2024. Si deve lavorare insieme per essere pronti e restare nuovamente davanti”.