MotoGP GP Germania 2023, A. Espargaro: “Non riusciamo ad essere rapidi come gli altri”

“Non è stata una buona gara e purtroppo è dovuto soprattutto alla qualifica”. Così Aleix Espargaro ha commentato il suo nono posto nella Sprint Race del Gp di Germania, vinta da Jorge Martin su Francesco Bagnaia. “Ho dovuto cancellare gli ultimi due tentativi per le bandiere gialle, quando avevo la velocità per giocarmi una buona posizione – ha aggiunto il pilota dell’Aprilia -. Anche sullo stacco al semaforo dobbiamo migliorare, stiamo provando nuovi setting ma al momento non riusciamo ad essere rapidi come gli altri”.

“Il ritmo durante la Sprint non è stato male, da top-5, però nella mischia c’è sempre il solito problema del feeling all’anteriore e del tempo che si perde a sorpassare – spiega lo spagnolo – Spero che domani, con più giri a disposizione, il mio ritmo mi possa permettere di recuperare qualche posizione”.

Queste, invece, le parole dell’altro pilota dell’Aprilia, Maverick Vinales: “Oggi in Q1 la pista si andava asciugando ma, al momento in cui sono uscito per l’ultimo time attack, non era ancora nelle condizioni giuste per scegliere la slick. Sono stato il più veloce tra quelli con la stessa gomma ma Brad e Marc sono riusciti a sfruttare con le slick la pista più asciutta nel finale. Nella Sprint non ho mai avuto un buon livello di grip, ne stiamo analizzando il motivo, e per provare a tenere il passo sono scivolato alla curva 1. Non si sta dimostrando un weekend facile per noi, dobbiamo continuare a lavorare perchè non è questo il livello che ci aspettiamo di tenere”.