F1 GP Canada 2023, Sainz a muro durante le FP3: bandiera rossa a metà sessione

Bandiera rossa a metà delle terza sessione di prove libere sul tracciato di Montreal, per il GP del Canada 2023. Carlos Sainz, pochi istanti dopo aver fatto segnare il suo miglior tempo della sessione, verso la prima curva ha perso il controllo della sua Ferrari ed è finito contro le protezioni. Danni abbastanza importanti per la sua monoposto: muso che si è staccato e bandiera rossa. Il pilota spagnolo verrà anche investigato dopo la sessione di prove libere per aver ostacolato Alexander Albon mentre quest’ultimo provava a migliorare le sue prestazioni. Una piccola annotazione nel primo caso, poi la seconda volta il pilota della Williams esclama nel team radio: “Devono intervenire gli stewards. E’ sempre lui”, ha esclamato il britannico.

🚩 RED FLAG 🚩

The session has been red-flagged

Carlos Sainz goes spinning off into the barriers at Turn 1#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/8cr2wogLCG

