MotoGP GP Francia 2023, Quartararo: “Siamo in difficoltà nel time attack”

“Siamo in difficoltà, il feeling con la moto non c’è, serve modificare. Non abbiamo una base della moto dopo 5 gare, occorre restare calmi e provare a migliorare. Oggi abbiamo provato il telaio di Jerez che pensavamo fosse migliore ed invece era peggio di quello che avevamo. Perciò siamo dovuti tornare alla moto standard”. Lo ha detto un amaro Fabio Quartararo dopo le prove libere del venerdì del GP di Francia 2023 di MotoGP, che per El Diablo è quello di casa: “Non abbiamo cambiato nulla rispetto ai test ed a Jerez, e questo è preoccupante perché non siamo migliorati. Siamo in difficoltà, inutile negarlo. Il passo è buono ma quando c’è time attack non faccio la differenza rispetto agli altri”.