Moto GP Prove Libere Le Mans, Espargaro: “Cadute dovute al freddo ed alle gomme”

Aleix Espargaro, dopo il secondo posto delle Seconde Libere nel GP di Francia sul circuito di Le Mans, ha parlato ai microfoni della stampa. Il pilota spagnolo ha parlato della sua moto, cercando anche di spiegare le molte cadute che si sono verificate fra prime e seconde libere.

Le parole di Espargaro: “Nel primo time attack sono stato attento poi ho fatto due giri forti. Non è andata male anche se il freddo condiziona tanto il lavoro della gomma anteriore e la moto sta rispondendo bene. Le cadute di oggi sono state dovute al freddo ed alla prima sessione visto che molti hanno messo la gomma morbida. Ed infatti ci sono state 10 cadute. Poi tutti hanno messo la soft e nessuno è caduto. Con la media troppo fredda è difficile, per i piloti, organizzare la sessione. Serve più gomma soft. La gomma K non funziona, passiamo dalla P alla H, è impossibile gestire le sessioni. È un discorso di sicurezza ma è difficile che si cambi adesso“.