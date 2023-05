MotoGP GP Francia 2023, Marini: “Il weekend di Le Mans è sempre un punto interrogativo”

Luca Marini ha parlato così in vista del Gran Premio di Francia, tappa del Mondiale della MotoGP che si terrà, nel fine settimana, sul circuito di Le Mans. “Il weekend di Le Mans è sempre un grande punto interrogativo: il meteo può fare davvero la differenza. Speriamo sia asciutto, ci sia il sole e anche delle buone temperature – afferma il pilota marchigiano –. Altrimenti non bisognerà farsi sorprendere ed essere abili, scaltri e molto intelligenti a gestire al meglio le condizioni di pista intermedie. Porteremo i dati del test di Jerez: abbiamo fatto un buon lavoro, faremo qualche ulteriore prova e cercheremo di essere subito competitivi. Alla luce delle prime gare, il risultato di venerdì è cruciale per potersi candidare al podio della Sprint e poi della domenica”.

Fiducioso anche il suo compagno di scuderia, Marco Bezzecchi: “Le Mans è una pista storica nel campionato e tolto il meteo, che alle volte ci ha giocato brutti scherzi, è un tracciato che mi piace e dove sono stato veloce. A Jerez non siamo stati perfetti, il venerdì ha condizionato il weekend, una cosa che avevamo ipotizzato sulla carta, ma che non ci era mai successa fino a quel momento. Nel test ho ritrovato le mie sensazioni alla guida e sono contento. Partiamo subito forte dalle libere e non facciamoci sorprendere per riuscire a gestire al meglio il GP”.