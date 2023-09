MotoGp Gp Catalunya 2023, Bagnaia: “Partire davanti qui è importante”

Pecco Bagnaia è in pole positon nel Gp della Catalunya 2023. Il pilota della Ducati, Campione del Mondo in carica, ha registrato il miglior tempo dopo un venerdì che non lo ha visto esprimersi al meglio. Dopo il miglior tempo, queste sono state la parole di Bagnaia.

Bagnaia a Sky Sport: “Torno in pole su questa pista dal 2012. Sono contento perché le modifiche di stamattina mi hanno aiutato a sfruttare meglio il grip. Era molto importante partite bene su questo tracciato. Stamattina anche sul ritmo abbiamo provato due gomme e setting diversi. Vediamo nella Sprint come andranno le Aprilia”