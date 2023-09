MotoGP GP Catalogna 2023, Binder: “Incidente con Bagnaia spaventoso, un incubo”

Il pilota della KTM, Brad Binder, dopo lo spaventoso incidente del Gran Premio di Catalogna 2023 di MotoGP che lo ha visto coinvolto insieme a Francesco Bagnaia, ha spiegato le proprie sensazioni ai microfoni di Sky Sport una volta riviste le immagini: “Per me è stato difficile, sono entrato in curva, ho accelerato e solo lì ho visto Bagnaia, ho fatto del mio meglio per evitarlo ma non ce l’ho fatta. È stato spaventoso, è il peggior incubo di ogni pilota fare del male ad un altro pilota. Sono molto dispiaciuto, ma sono anche contento perché sembrava stesse bene, non mi aspettavo stesse così bene. Ho parlato con lui al centro medico”.