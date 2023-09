Atalanta: più abbonati per l’Europa League che per la Serie A

Tifosi dell’Atalanta in delirio. Gli abbonati della Dea alle tre partite casalinghe del Gruppo D di Europa League si avviano a superare quelli delle 19 gare interne di campionato. Dopo il tutto esaurito per la Curva Nord Pisani ha visto il tutto esaurito anche della Tribuna Rinascimento raggiungendo quota 11.079. Disponibili posti in Tribuna Centrale e d’Onore. In serie A le tessere emesse sono 11.080. Si chiude alle ore 19 di mercoledì 6 settembre. Al Gewiss Stadium di Bergamo, nel girone, i nerazzurri dovranno affrontare il 21 settembre (ore 21) il Raków Czestochowa alla 1ª giornata, lo Sturm Graz alla 4ª il 9 novembre (21) e lo Sporting Lisbona alla 5ª il 30 novembre (18.45).