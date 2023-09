MotoGP GP Catalogna 2023, Aleix Espargaro: “Sono felicissimo. Bagnaia? Ero preoccupato”

Il pilota dell’Aprilia, Aleix Espargaro, dopo il successo nel Gran Premio di Catalogna 2023 di MotoGP, ha commentato il suo successo rivolgendo anche un pensiero a Francesco Bagnaia: “Non so cosa dire, la prima parola è che sono felicissimo. Sono felice che non sia successo niente per gli incidenti all’inizio e di sapere che l’infortunio di Bagnaia non è così serio. Ero molto preoccupato sinceramente, poi ho cercato di mettermi in carreggiata con la mente, non è stato facile. Ho visto che anche Maverick era forte, era difficile stargli dietro, poi mi sono detto ‘non ce la faccio a prenderlo’ e invece ce l’ho fatta. Sono contentissimo”.

Secondo posto per l’altra Aprilia di Maverick Vinales: “E’ stata una gara durissima. Avremmo avuto bisogno di una nuova gomma posteriore per la seconda partenza ma ce l’abbiamo fatta lo stesso. Voglio ringraziare tutti i fan, sono stati fantastici. Il secondo posto va bene e ora voglio continuare così. La doppietta per l’Aprilia è un risultato storico. Siamo felicissimi”.

Jorge Martin sale sul terzo gradino del podio e punta la testa del Mondiale: “La prima cosa che voglio dire è che spero che Pecco possa tornare presto. Già ieri abbiamo visto che la gestione delle gomme era fondamentale. Sono partito bene, ma è stato importante gestire bene i primi giri. Vedevo che Oliveira stava spingendo un sacco e mi sono detto di stargli dietro e vedere cosa potevo fare. Ho cercato di creare un margine di vantaggio e di tenermelo. Poi abbiamo visto la differenza tra le Aprilia e noi in questo weekend. Comunque siamo riusciti ad essere competitivi e il terzo posto è un gran risultato”.