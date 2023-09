Canottaggio, Mondiali Belgrado 2023: sei equipaggi olimpici azzurri avanzano ai quarti di finale

A Belgrado sono scattati i Mondiali di canottaggio, che nella settimana entrante assegnerano anche dei pass olimpici per i Giochi di Parigi 2024. Prime batterie quest’oggi e buone notizie per gli equipaggi italiani delle specialità olimpiche, con un bottino pieno: 6/6 qualificati ai quarti. Nel doppio pesi leggeri maschile Stefano Oppo e Gabriel Soraes si sono aggiudicati la prima serie in 6.17.14 conquistando così i quarti di finale con il sesto tempo generale. Nel doppio senior maschile ottavo crono per Luca Rambaldi e Matteo Sartori, anche loro in grado di accedere ai quarti. Stesso esito anche per Davide Munnolo nel singolo senior maschile con il dodicesimo tempo. Clara Guerra accede ai quarti con l’undicesimo crono nel singolo senior femminile, mentre Davide Comini e Giovanni Codato non brillano ma con il diciottesimo tempo sono anche loro ai quarti nel due senza senior maschile.

Per quanto concerne le specialità non olimpiche, Niels Alexander Torres è ai quarti con il quinto crono nel singolo pesi leggeri maschile, mentre Ilaria Corazza è l’unica azzurra che dovrà ricorrere ai ripescaggi dopo aver fatto segnare il quattordicesimo tempo nel singolo pesi leggeri femminile.