Tennis, Berrettini: “Stiamo aspettando i risultati degli esami. Grazie a tutti per i messaggi”

A pochi giorni dal brutto infortunio patito nel corso del secondo turno degli US Open 2023 contro Rinderknech, Matteo Berrettini fornisce un primo aggiornamento sui suoi profili social. “Certamente non il modo in cui speravo finisse il mio US Open. Ho lavorato a stretto contatto con i medici da quando ho lasciato il campo. Stiamo ora aspettando i risultati dell’ecografia per determinare i passaggi successivi. Grazie mille per tutti i messaggi gentili. Presto fornirò un ulteriore aggiornamento”. Questo è quanto scrive il tennista romano.

