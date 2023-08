Calendario Mondiali vela The Hague 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo dei Mondiali di vela 2023, in programma a The Hague, in Olanda, da venerdì 11 a domenica 20 agosto: ecco le informazioni per vedere tutte le gare. Grande attesa per la rassegna iridata a classi unificate, che oltre alle medaglie assegnerà anche una buona parte delle carte olimpiche a disposizione per Parigi 2024. Al via anche 32 imbarcazioni azzurre, che proveranno a regalare all’Italia la qualificazione ai prossimi Giochi nelle rispettive categorie. La manifestazione sarà visibile dal 16 al 20 agosto sulle piattaforme Discovery + ed Eurosport Player e i canali tv Eurosport 1 e 2, visibili anche in streaming su Sky Go e Now. Di seguito, tutti i pass olimpici in palio ed il programma dettagliato dei Mondiali di vela 2023.

I PASS OLIMPICI IN PALIO – A staccare il biglietto per Parigi 2024 saranno le Nazioni meglio piazzate in ciascuno dei dieci eventi olimpici per un totale di 107 barche, così suddivise: 11 per genere nel iQFOiL, 8 per genere nel kite, 16 nell’ILCA 7, 16 nell’ILCA 6, 10 nel 49er maschile, 10 nel 49er FX femminile, 8 nel 470 e 9 nel Nacra 17. Da sottolineare che si tratta di quote nazione, ossia non assegnate agli atleti che le conquistano ma ai rispettivi paesi.

VELA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Calendario Mondiali vela The Hague 2023

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

VENERDI’ 11 AGOSTO

Giorno di regata:

49er maschile

49er FX femminile

470 misto

Nacra 17 misto

SABATO 12 AGOSTO

Giorno di regata:

49er maschile

49er FX femminile

470 misto

Nacra 17 misto

DOMENICA 13 AGOSTO

Giorno di regata:

ILCA 7 maschile

ILCA 6 femminile

49er maschile

49er FX femminile

Nacra 17 misto

Giorno di riserva:

470 misto

LUNEDI’ 14 AGOSTO

Giorno di regata:

Kite maschile

Kite femminile

ILCA 7 maschile

ILCA 6 femminile

470 misto

Nacra 17 misto

Giorno di riserva:

49er maschile

49er FX femminile

MARTEDI’ 15 AGOSTO

Giorno di regata:

iQFOiL maschile

iQFOiL femminile

Kite maschile

Kite femminile

49er maschile

49er FX femminile

470 misto

Giorno di riserva:

Nacra 17 misto

MERCOLEDI’ 16 AGOSTO

Giorno di regata:

iQFOiL maschile

iQFOiL femminile

Kite maschile

Kite femminile

49er maschile

49er FX femminile

470 misto

Nacra 17 misto

Giorno di riserva:

ILCA 7 maschile

ILCA 6 femminile

GIOVEDI’ 17 AGOSTO

Giorno di regata:

iQFOiL maschile

iQFOiL femminile

Kite maschile

Kite femminile

ILCA 7 maschile

ILCA 6 femminile

Medal Race (diretta tv 14.00-16.00):

470 misto

Nacra 17 misto

Giorno di riserva:

49er maschile

49er FX femminile

VENERDI’ 18 AGOSTO

Giorno di regata:

iQFOiL maschile

iQFOiL femminile

Kite maschile

Kite femminile

ILCA 7 maschile

ILCA 6 femminile

Medal race (diretta tv 14.00-16.00):

49er maschile

49er FX femminile

SABATO 19 AGOSTO

Medal race (diretta tv 11.00-13.00 e 14.00-17.00):

iQFOiL femminile

iQFOiL maschile

Kite femminile

Kite maschile

Giorno di riserva:

ILCA 7 maschile

ILCA 6 femminile

DOMENICA 20 AGOSTO

Medal race (diretta tv 14.00-16.00):

ILCA 7 maschile

ILCA 6 femminile

Medal race di riserva:

iQFOiL maschile

iQFOiL femminile

Kite maschile

Kite femminile