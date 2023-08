MotoGp Gp Austria 2023, Rossi: “Bezzecchi quasi certamente rimarrà con noi”

In una giornata che non sarà sicuramente quella migliore della sua vita, per usare un eufemismo, per Marco Bezzecchi è arrivata una dichiarazione importante da parte non di uno qualunque nel mondo della MotoGP, ossia Valentino Rossi. L’ex pilota ha parlato della Sprint Race e ha soprattutto lasciato qualche indizio legato al futuro di Bezzechi con il Team V46.

Le parole di Rossi, Team Manager del Team V46 A Sky Sport: “Il nostro obiettivo è di continuare con entrambi gli attuali piloti, Luca Marini e Marco Bezzecchi. Abbiamo parlato con entrambi e ci sono buone possibilità di tenerli. Credo che quasi certamente quindi Bez resterà con noi: non avremo le moto ufficiali perché vanno al team Pramac, ma possiamo sostenerlo con una buona moto che la Ducati ci darà e come team, dato che cambiare squadra non è facile e non è detto che il tuo capotecnico e il gruppo di lavoro ti seguano. Morbidelli? Sarebbe fantastico se guidasse una Ducati, per di più su una ufficiale come la Pramac: Franco in passato è andato veloce come Quartararo ed è uno che ha dimostrato che sa vincere le gare“.

Sugli incidenti nella Sprint: “È semplice, a Martin andava dato subito un Long Lap Penalty perché è arrivato lungo alla partenza e ha sparecchiato tutti e poi dopo ha pure toccato Marini, cosa che non sarebbe successa se veniva punito. Questa cose però vanno decise subito, invece gli steward mi sembrano molto veloci nelle cose non importanti e lenti nelle altre: Martin era terzo e non hanno deciso, invece sono stati rapidi con Quartararo (penalizzato per aver fatto cadere Savadori, ndr) che era 13esimo…“.