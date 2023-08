Inter-Monza a rischio slittamento: autobus ospiti bloccato in autostrada per incidente

Il match tra Inter e Monza, previsto per questa sera alle ore 20:45 a San Siro, potrebbe subire uno slittamento. La partita, prima per la nuova stagione di Serie A, rischia di essere posticipata poiché il pullman che trasporta la squadra ospite è rimasta bloccata in autostrada per un incidente nel tratto Cormano-Sesto. Il bus del Monza è arrivato a San Siro intorno alle ore 19:30, in tempo. Non dovrebbe esserci nessuno slittamento.