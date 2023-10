MotoGP, GP Australia 2023: griglia di partenza e risultati qualifiche, pole record di Martin, Bagnaia 3°

La griglia di partenza e i risultati delle qualifiche del Gran Premio d’Australia 2023, sedicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. A scattare davanti a tutti sarà Jorge Martin, che sfreccia in 1:27.246, migliorando di ben cinque decimi il precedente record della pista. In prima fila con lui anche Brad Binder e il leader del mondiale Pecco Bagnaia. Seconda fila per Aleix Espargaro, Zarco e un sorprendente Di Giannantonio, mentre non è riuscito ad andare oltre la decima piazza Bezzecchi. Ancora in grossa difficoltà Quartararo, solo 17°. Ecco la griglia completa.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA

1. Jorge Martin

2. Brad Binder

3. Pecco Bagnaia

SECONDA FILA

4. Aleix Espargaro

5. Johann Zarco

6. Fabio Di Giannantonio

TERZA FILA

7. Marc Marquez

8. Jack Miller

9. Maverick Vinales

QUARTA FILA

10. Marco Bezzecchi

11. Pol Espargaro

12. Enea Bastianini

QUINTA FILA

13. Alex Marquez

14. Augusto Fernandez

15. Raul Fernandez

SESTA FILA

16. Joan Mir

17. Fabio Quartararo

18. Luca Marini

SETTIMA FILA

19. Miguel Oliveira

20. Franco Morbidelli

21. Takaaki Nakagami