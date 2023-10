F1 GP Stati Uniti 2023, Sainz: “Buona qualifica, siamo in forma”

Carlos Sainz ha commentato a Sky a caldo il quarto posto ottenuto nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti 2023: “Nel complesso non è stata una qualifica negativa. Ho faticato un po’ nel settore finale, perciò in gara cercherò di migliorare lì. Il resto del giro è andato discretamente e l’impressione è che siamo in forma“. Lo spagnolo della Ferrari si è poi complimentato con il compagno di squadra Leclerc: “Voglio congratularmi con Charles per aver centrato la pole position. Proveremo a ottenere buoni punti per la squadra durante tutto il weekend“.