MotoGP GP Australia 2023, Bezzecchi e Marini: “Phillip Island pista veloce, gara magica”

“Non posso che essere felice e soddisfatto del weekend che ci lasciamo alle spalle. Abbiamo centrato due ottimi risultati nonostante l’infortunio. Sulla carta, qui a Phillip Island, le cose dovrebbero andare meglio. La pista è veloce, ma non ci sono gradi staccate, il punto dove, a livello fisico, soffro di più. Teniamo i denti stretti, facciamo il massimo per recuperare e riposare in vista della gara. Il tracciato è uno dei miei favoriti in assoluto e l’anno scorso sono stato davvero molto veloce con una gara solidissima”. Parla così Marco Bezzecchi a pochi giorni dal GP d’Australia, ancora convalescente dopo l’intervento alla clavicola ma reduce da un eroico fine settimana in Indonesia.

Ambizioni simili anche per Luca Marini, prematuramente fuori dai giochi a Mandalika: “Da pilota, ma anche da spettatore, la gara di Phillip Island è magica! Un weekend sempre meraviglioso, sia dal punto di vista puramente sportivo che non. Arrivo con questo spirito: non sarà facile, rispetto all’Indonesia cambia tutto, le gomme, il layout, le temperature, ma sono sicuro che le Ducati potranno dire la loro. Recuperiamo tutte le energie possibili e ci vediamo venerdì mattina in pista per divertici”, il commento di Marini.