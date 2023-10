Amichevoli internazionali, gol e assist per Pulisic nel successo degli USA contro il Ghana

Nottata italiana che calcisticamente parlando ha visto andare in scena non solo le qualificazioni Conmebol, ma anche un paio di importanti amichevoli in Nordamerica. A Philadelphia la Germania fa 2-2 contro il Messico: Antuna e Sanchez per i messicani, mentre per la squadra di Nagelsmann a segno Rudiger e Fullkrug. A Nashville facile successo degli USA ai danni del Ghana per 4-0: doppietta di Reyna, poi a segno anche Pulisic su rigore e Balogun. Il rossonero ha anche portato un assist, così come Weah.