Fabrizio Corona: “Sulla Rai sono stato censurato”, a Striscia la Notizia nomi e rivelazioni

“Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi. Purtroppo non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrate in tv il grande lavoro che sto portando avanti da 6 giorni senza dormire con il mio amico Moreno. A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda, vi rendente conto? C’era la voce di Zaniolo e di tre giocatori di Serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per il culo voi e hanno preso per il culo me!”. Fabrizio Corona reagisce così, a poche ore dalla trasmissione, all’ospitata su Rai 3 in “Avanti Popolo” condotto da Nunzia De Girolamo.

“La tv oggi bisogna farsela da soli -prosegue -. Adesso penso a cosa fare e dove mostrare tutte le notizie che ho trovato con immenso sacrificio e rischiando senza nessuna paura perché sono un uomo libero e non mi spavento di niente. Ho sbagliato a venire in questo programma e a promuovere ‘qui’ un’inchiesta così importante e complessa che è stata censurata. Io me ne faccio una ragione e domani mi passerà ma per voi è una vergogna. Mi dispiace tanto. Ancora dopo tanti anni non imparo la lezione”. Ma Corona a quanto pare è pronto a rendere noto il video questa sera a ‘Striscia la Notizia’. Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio) sono i nomi dei tre presunti calciatori coinvolti nelle scommesse che verranno rivelati in esclusiva nel programma in onda su Canale 5 da Corona, che questa notte ha ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli.