MotoGP GP Australia 2023, Bagnaia: “Galvanizzato dal successo in Indonesia. Qui incognita meteo”

Dopo l’Indonesia, l’Australia. Pecco Bagnaia arriva a Phillip Island di nuovo da leader del Mondiale dopo l’incredibile successo dello scorso fine settimana. “La vittoria e la rimonta di domenica scorsa hanno galvanizzato tutti, me compreso, perché era un periodo difficile e tornare a vincere, partendo dalla 13^ posizione, è stato splendido. Sono soddisfatto anche della moto, in particolare sono felicissimo della performance in staccata. E’ stata una bella spinta per la stagione”, ha dichiarato il pilota della Ducati nella conferenza stampa di presentazione del GP d’Australia.

“Girare qua, invece, è particolare, perché lo è il tracciato. Domani ci sarà un po’ meno vento, sabato la situazione meteo sarà più ‘normale’, con 19 gradi mentre domenica ne avremo 12, con vento e forse pioggia. Nonostante questa incognita meteo mi piace girare qua, ci sono curve velocissime come la 3. Qui il tempo può cambiare da un minuto all’altro. L’anno scorso è stato difficile staccarsi su questo tracciato. Ogni volta che ci provavo tutti mi erano dietro, qui c’è da gestire consumo posteriore ma anche anteriore. Va gestita la gara in base a quello. Meglio essere nelle prime posizioni ma non sarà facile creare un grande gap”, ha aggiunto Bagnaia.

Sull’attuale situazione nella classifica piloti, si esprime così: “Non mi aspettavo di tornare in testa, di essere leader – sottolinea il pilota torinese della Ducati – Quando Martin è caduto mi sono detto calma, stavo gestendo benissimo il posteriore, ho cercato di avvicinarmi a Vinales per superarlo”.