MotoGP GP Australia 2023, Martin: “Sono forte, devo rilassarmi ed essere consapevole della mia velocità”

“Domenica, dopo la caduta, non è stata una serata facile. Avevo la testa piena di pensieri. Però sono felice di essere di nuovo in pista, così posso concentrarmi su una nuova gara”. Jorge Martin parla in questo modo nell conferenza stampa di presentazione del GP di Australia di MotoGP a pochi giorni dalla caduta in Indonesia. “Il meteo? Io mi sento bene in tutte le condizioni, sono forte e devo semplicemente rilassarmi ed essere consapevole della mia velocità, restare calmo e pensare a finire la gara – ha sottolineato Martin, secondo nella classifica piloti alle spalle di Bagnaia – Spero di recuperare il distacco da Pecco per arrivare a Valencia con la possibilità di lottare per il titolo mondiale, di certo siamo competitivi in tutti i circuiti, dobbiamo continuare così”, ha concluso.