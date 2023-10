Federcalcio spagnola, giorni caldi per eleggere il presidente: avanza l’ex arbitro Lahoz

Sono giorni caldi per capire chi sarà il prossimo presidente della federcalcio spagnola dopo il caso Rubiales. Fra i tanti concorrenti per la poltrona di numero uno della federazione spagnola ce ne sarebbe uno che avrebbe un passo avanti rispetto agli atri.

Infatti, l’ex arbitro Mateu Lahoz, che si è ritirato lo scorso 30 giugno, sarebbe il favorito numero uno per la nomina. Secondo Marca, infatti, l’ex direttore di gara godrebbe di moltissimi consensi nei quartieri della federazione spagnola ed è per questo che sarebbe in pole per la nomina.