MotoGP, Ezpeleta: “Siamo al lavoro per poter aiutare Honda e Yamaha”

La Dorna introdurrà delle concessione per Honda e Yamaha a partire dal 2024 e a confermarlo è stato il Chief Sporting Officer della MotoGP, Carlos Ezpeleta: “Siamo al lavoro per poter aiutare Honda e Yamaha, affinché possano tornare competitive il più velocemente possibile. Tutte e due le squadre sono state molto attente ai regolamenti e alle concessioni in passato e questo è stato fondamentale per consentire a Ducati di essere vincente. Lo stesso valeva per la Suzuki, ma anche per Aprilia e Ktm quando sono entrate in top class, diventando veloci con gli anni. Siamo sicuri che Dorna voglia aggiornare il sistema delle concessioni. In questo momento non ci sarebbero cambiamenti fino al 2025. Vedremo come si evolverà la situazione”.