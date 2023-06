Medaglia di bronzo per le azzurre nella gara a squadre di spada ai Giochi Europei di Cracovia. Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio hanno battuto 37-33 la Svizzera nella finale per il terzo posto dopo aver perso in semifinale contro l’Ungheria con il punteggio di 38-31. Per l’Italia si tratta della medaglia numero 70.