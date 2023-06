Motogp: distorsione al gomito e frattura all’alluce per Quartararo

Fabio Quartararo finirà sotto i ferri. La caduta alla curva 6 nei primi giri del Gran Premio d’Olanda non ha comportato nuove fratture ma ha aggravato quella all’alluce e peggiorato i problemi a gomito e mano sinistra. Per questo motivo il pilota francese della Yamaha non vuole lasciare nulla di intentato e sfruttare la sosta estiva per recuperare: “Abbiamo dimostrato di avere grande velocità in questo weekend ma sfortunatamente sono caduto a inizio gara e mi sono infortunato ancora di più. Domani mi sottoporrò a un intervento e poi ci sarà tempo per riposare”, le parole del francese.