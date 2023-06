Italia U21, Balata: “Qui per fare sul serio, un passo alla volta”

Mauro Balata, in Romania come capo della delegazione azzurra, ha parlato ai microfoni di Rai 2 nell’intervallo di Italia-Svizzera all’Europeo Under 21. “Siamo qui per fare sul serio, i ragazzi hanno grandi valori ed il primo tempo è stato giocato molto bene. Adesso non guardiamo al passato, restiamo concentrati ed attenti su questa partita e sulla prossima. Un passo alla volta dico sempre, adesso guardiamo con fiducia al prosieguo del torneo”.