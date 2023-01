MotoGp, Dall’Igna: “Rivalità tra Bagnaia e Bastianini? Mi aspetto collaborazione”

“Difficoltà nella gestione Bagnaia-Bastianini? Tutti e due vorranno vincere ed entrambi saranno aggressivi come si è già visto l’anno scorso ma mi aspetto anche una collaborazione all’interno dei box per avere le migliori soluzioni tecniche possibili“. Queste le parole del direttore generale Ducati , Gigi Dall’Igna, a Sky Sport, a poche settimane dal via del Mondiale. “Vogliamo riconfermarci e rivincere un altro campionato e sappiamo che non ci sono solo due due. Pertanto in questa ottica è opportuno siano intelligenti e aiutarsi all’interno del box. Mi aspetto che chi ci ha dato fastidio l’anno scorso lo farà anche quest’anno, dalla Yamaha con Quartararo a Marc Marquez che può dare fastidio in tutte le condizioni, li metto tra quelli che possono far male. E poi l’Aprilia che ha fatto un bel passo avanti e potrebbe essere della partita. Rispetto alla scorsa stagione abbiamo cambiato approccio nella modalità di selezione del materiale. Nel 2022 quando ci siamo ritrovati per i test di Sepang non avevamo più una comparazione. Pertanto a Sepang stavolta avremo una moto versione 2022 e una versione evolute, faremo le nostre valutazioni e poi sapremo come sarà fatta la moto nel 2023”