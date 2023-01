Napoli, ripresa degli allenamenti: palestra e differenziato in campo per Kvaratskhelia

Il Napoli è tornato ad allenarsi al Konami Training Center di Castel Volturno in vista del prossimo impegno casalingo contro la Roma. Il gruppo di Luciano Spalletti ha svolto attivazione in palestra e lavoro di potenza aerobica in campo. Poi partite a tema e combinazioni di gioco con conclusioni in porta. Si è rivisto Kvicha Kvaratskhelia dopo circa una settimana ai box per colpa di una forte sindrome influenzale. Il georgiano ha svolto la prima parte di seduta in palestra con la squadra e successivamente ha effettuato lavoro atletico individuale in campo. Intera sessione in gruppo, invece, per Juan Jesus.