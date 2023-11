MotoGP, Dall’Igna: “Marc Marquez potenziale pericolo per armonia Ducati, ma sappiamo gestire la situazione”

Intervistato dalla redazione del Gr Rai, il direttore generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna ha commentato l’approdo in Ducati di Marc Marquez: “Avere in squadra un otto volte campione del mondo è ovviamente una situazione di potenziale pericolo per l’armonia del team. Tuttavia siamo ben allenati a gestirla, in questi anni ci siamo fatti le ossa. Marc su una Ducati ufficiale? Troppo presto per dirlo. Prima di prendere decisioni così importanti vorrei aspettare. Avere un’abbondanza di giovani che aspirano a una moto ufficiale è un problema che fa piacere risolvere. Resto convinto del fatto che è sempre meglio averli in casa i piloti buoni“.

Dall’Igna ha poi espresso il suo entusiasmo per il titolo vinto da Bagnaia: “Se lo scorso anno era stato meraviglioso, questo è andato ancora meglio. Siamo fieri dei risultati raggiunti e ci tengo a ringraziare la squadra e i ragazzi. I nostri piloti si sono potuti giocare i migliori piazzamenti grazie all’ottimo lavoro del team. Ovviamente ci aspettavamo di poter fare bene, ma questi risultati sono inaspettati. Ammetto che, quando sono arrivato circa dieci anni fa, non pensavo di scrivere tutti questi record in MotoGP. Abbiamo fatto un percorso fantastico“.

Sul tentativo invece di limitare lo strapotere del team: “Tutto ciò che abbiamo fatto è consentito dal regolamento. Non stiamo ottenendo determinati risultati solo perché abbiamo otto moto in pista e non trovo corretto penalizzare noi, tantomeno per aiutare chi sta facendo bene. Ad oggi, chi è in difficoltà e merita aiuti sono i giapponesi“. Infine, sul tema gomme: “Vanno sviluppate insieme a tutti gli altri componenti della moto: sono determinanti per la sicurezza e per le prestazioni. In questi anni sono cresciute molto, credo che Michelin stia lavorando molto bene“.