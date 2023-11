Coppa Davis 2023, la stampa estera celebra l’Italia: “Sinner sensazionale, la prima vittoria di tante”

La Coppa Davis 2023 vinta dall’Italia ha fatto il giro del mondo ed è stata celebrata da numerose testate internazionali. Il Guardian ad esempio ha titolato “There is more to come“, ovvero arriveranno tante altre vittorie poiché il successo di Malaga “potrebbe inaugurare un’era gloriosa per il tennis italiano”. Il quotidiano britannico ricorda infatti che “Jannik Sinner e Matteo Arnaldi hanno 22 anni, Lorenzo Musetti 21 e altri cinque italiani tra i primi 200 sono under 22; senza dimenticare l’ex finalista di Wimbledon Matteo Berrettini in panchina“.

Più composto l’articolo della Bbc, che parla di un “Sinner dominante che ha surclassato l’australiano Alex de Minaur regalando all’Italia il primo titolo dopo 47 anni“. Radio France International definisce invece Jannik “sensazionale”, mettendo in risalto come abbia guidato gli azzurri al successo. Il quotidiano Sydney Morning Herald invece si sofferma sul rimpianto Australia e sulla polemica del capitano Lleyton Hewitt, che ha detto: “Bisogna giocare su terra, erba e all’aperto. E’ frustrante che non ci siano tutte le superfici nella Coppa Davis“.