Elisabetta Bavagnoli: “La Roma femminile vuole diventare una realtà internazionale”

Campione d’Italia in carica e attualmente prima nel suo girone di Champions League. La Roma femminile però vuole espandere ancora i suoi confini dopo essere stata protagonista di una crescita vertiginosa negli ultimi anni. “Stiamo andando bene, siamo partite benissimo e ci siamo ritrovate a fare risultati che sulla carta non erano scontati. I nostri obiettivi sono quelli di mettere tasselli per crescere e diventare una realtà internazionale. Queste partite, e un girone come quello che stiamo affrontando, ci permetteranno di vedere dove siamo. Siamo partite bene e cercheremo di mostrare il nostro valore a livello internazionale”, ha detto Elisabetta Bavagnoli, responsabile del settore femminile della Roma, a margine del convegno “Cambiare per vincere insieme” organizzato da Us Acli presso la Camera dei Deputati nella Nuova Aula Gruppi Parlamentari, fissa gli obiettivi della squadra giallorossa. Poi, ricordando il tema della violenza sulle donne, Bavagnoli sottolinea come “tutti i giorni dovremmo ricordare di onorare sempre perché non basta parlarne una volta all’anno o solo quando accadono cose molto gravi. Il senso di tutto questo dovrebbe essere accompagnare le parole ai fatti”.