MotoGP: Crutchlow wild card per il Gran Premio del Giappone

Cal Crutchlow tornerà in pista con lo Yamalube RS4GP Racing Team come wild card in occasione del Gp del Giappone, in programma a Motegi dal 29 settembre al 1 ottobre 2023. Lo ha annunciato il team Yamaha. Il pilota britannico, collaudatore della casa giapponese, parteciperà alla gara con la YZR-M1 che avrà una speciale livrea per l’occasione. Si tratta della prima gara come wild card per Crutchlow dal 2021, quando è diventato collaudatore per il team Yahama. Il britannico ha partecipato a 10 Gp nel corso del 2021-2022 come sostituto. “Come collaudatore ufficiale Yamaha, faccio tutto il possibile per aiutare a sviluppare la M1. Lavoreremo sodo per raccogliere quante più informazioni preziose possibili per Yamaha”, le parole del britannico.