Al-Ittihad-Fabinho, divieto d’ingresso in Arabia ai Bulldog del giocatore: l’affare potrebbe saltare

A rischio il trasferimento di Fabinho all’Al-Ittihad, il motivo riguarderebbe la sua vita personale. Il giocatore infatti, che sembrava ormai pronto a raggiungere Benzema e Kantè in Arabia, sembrerebbe adesso essere in dubbio sul trasferimento a causa del divieto all’ingresso dei bulldog francesi nello Stato. L’Arabia, infatti, accetta solo cani da guardia, da caccia o di supporto per non vedenti e non udenti. Eccezioni che peraltro non riguardano tutte le razze: per Rottweiler, Pit Bull ed altre considerate “potenzialmente aggressive e pericolose” il divieto è assoluto. In quest’ultima categoria potrebbero rientrare persino i bulldog francesi. Come riportato da Marca, l’Al-Ittihad avrebbe chiesto al governo saudita per concedere una deroga in via del tutto eccezionale a Fabinho e ai suoi due bulldog, se così non fosse, il giocatore potrebbe rifiutare l’offerta.