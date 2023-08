MotoGP, classifica aggiornata dopo GP Gran Bretagna 2023: Bagnaia sempre leader

La classifica piloti della MotoGP 2023 aggiornata dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, in cui Aleix Espargaro su Aprilia ha conquistato la vittoria davanti alla Ducati di Francesco Bagnaia e alla KTM di Brad Binder. Il campione del mondo in carica, dunque, torna ad allungare nei confronti dei diretti avversari, mentre Jorge Martin torna al secondo posto davanti a Marco Bezzecchi; importante balzo in avanti per Aleix Espargaro. Di seguito la classifica piloti con i punti aggiornati.

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA