Pagelle MotoGP GP Gran Bretagna 2023: capolavoro di Aleix Espargaro, Bagnaia intelligente

Le pagelle del Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di MotoGP, in cui il pilota dell’Aprilia, Aleix Espargaro, ha conquistato il successo davanti alla Ducati di Francesco Bagnaia e alla KTM di Brad Binder. Capolavoro da parte dello spagnolo che, dopo essere rimasto incollato al campione del mondo, porta a casa uno spettacolare successo. Bagnaia corre con intelligenza e si accontenta di un ottimo secondo posto, mentre Binder la spunta nel finale su Miguel Oliveira. Male Marco Bezzecchi che, a causa di un errore, perde la seconda piazza nella classifica iridata e viene scavalcato da Jorge Martin. Ecco le pagelle.

ORDINE DI ARRIVO

ALEIX ESPARGARO 10

Lo spagnolo dell’Aprilia si rende protagonista di una gara spettacolare, recuperando posizione con un ritmo incredibile fino ad arrivare a prendere Bagnaia. Nonostante qualche goccia di pioggia, il centauro iberico non ripete l’opaca prestazione della sprint e, anzi, piazza la zampata vincente superando il campione in carica. Un successo fortemente voluto e raggiunto con grande tenacia. Lottare per il Mondiale è molto complicato, ma Aleix lancia un segnale chiaro per le prossime gare.

FRANCESCO BAGNAIA 9

Il campione del mondo in carica conduce la gara sin dall’inizio dopo essersi sbarazzato di Jack Miller e Marco Bezzecchi, tentando di prendere la fuga solitaria. Dopo l’uscita di scena del connazionale Pecco sembra avere la strada spianata, ma le Aprilia e le gocce di pioggia gli rovinano i piani. All’ultimo giro Aleix Espargaro lo supera e lui, intelligentemente, decide di accontentarsi del secondo posto, ottimo in ottica lotta per il titolo.

MARCO BEZZECCHI 5

Il pilota del Team Mooney VR46, dopo il secondo posto ottenuto nella sprint, viene scavalcato in partenza da Miller e poi da Bagnaia. Bez è bravo a restare incollato al leader del Mondiale ma, nel tentativo di non perdere terreno, cade e getta via molti punti utili per la classifica iridata. Gli errori capitano a tutto e questa volta è toccato a lui. Questo zero è molto pesante per Marco, che dovrà cercare di resettare subito e tornare sul podio già a partire dalla prossima gara.

BRAD BINDER 8

Il sudafricano si conferma animale da gara. Se nella prima parte della stagione è stato protagonista soprattutto nelle sprint race, vincendone due, adesso torna a fare la voce grossa anche nella gara della domenica. Il pilota della KTM torna sul podio dopo una serrata lotta con Maverick Vinales e rischia quasi di andare a giocarsi la vittoria con Bagnaia ed Espargaro.

MIGUEL OLIVEIRA 8

Il portoghese, tornato da poco da un brutto infortunio, cresce con il passare dei giri e la pioggia gli consente di mettere le ali per lottare per il podio. Alla fine lui resta fuori dalle prime tre posizioni, ma dimostra di essere tornato altamente competitivo e nelle prossime gare sarà un osso duro da superare.

MAVERICK VINALES 7

Il pilota dell’Aprilia conduce una buona gara e per qualche giro è virtualmente sul podio, ma la rimonta di Miguel Oliveira e la pioggia cambiano le carte in tavola. Lo spagnolo perde qualche posizione e si ritrova al quinto posto, mentre il compagno di squadra sale sul gradino più alto del podio. Ad ogni modo il bilancio è più che positivo per questa domenica.

JORGE MARTIN 6

Lo spagnolo fa una gara contenitiva visto che non riesce a tenere il passo dei migliori, prova a restare a galla. Sicuramente le numerose cadute lo favoriscono e lo aiutano a chiudere al sesto posto, ottenendo dei punti che gli consentono di tornare al secondo posto nella classifica iridata davanti a Bezzecchi. L’iberico, però, se vuole lottare per il titolo, dovrà trovare maggiore costanza.