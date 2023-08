MotoGP, Brad Binder rinnova con la Ktm fino al 2026

Brad Binder ha prolungato il proprio contratto (che scadeva nel 2024) con la Ktm per altri due anni fino al 2026. Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia austriaca sui propri canali social, postando una foto del team di MotoGp con il pilota sudafricano. Nato nel 1995, Binder si è laureato campione del mondo della Moto 3 nel 2016 sempre con la Ktm. In questa stagione Binder ha conquistato la gara Sprint in Argentina; mentre nel 2020 in Repubblica Ceca ha portato per la prima volta la scuderia austriaca alla vittoria in una gara MotoGp. E nel 2021 ha vinto proprio sull’asfalto del Red Bull Ring. “Brad è un riferimento nel nostro team, è una grande notizia sapere che rimarrà a lungo con noi”, le parole di Francesco Guidotti, team manager Red Bull KTM Factory Racing.