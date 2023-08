Wta Cleveland 2023, qualificazioni: Martina Trevisan terza testa di serie del tabellone cadetto

Martina Trevisan è presente nel tabellone di qualificazione del WTA 250 di Cleveland 2023, ultimo appuntamento pre-Us Open. La tennista toscana è la terza testa di serie e sfiderà all’esordio la giocatrice di casa Alana Smith. Al secondo turno probabile sfida, invece, contro la cinese Xiyu Wang. Per il livello di gioco messo in mostra a Cincinnati, senza dubbio Martina parte favorita per la qualificazione al main draw, ma nel tennis ogni settimana fa storia a se.

(3) Trevisan vs Smith

Strakhova vs (9) Xiyu Wang